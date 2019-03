La scorsa settimana Chi ha pubblicato le foto di Mahmood in compagnia di un ragazzo misterioso.

Oggi il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto il nome del presunto fidanzato del vincitore di Sanremo ed ha anche pubblicato le foto del bacio.

“Le immagini esclusive della passione tra il vincitore di Sanremo e il fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci. Il cantante ha regalato il cuore a un toscano dagli occhi azzurri, elegante e dalla bellezza aristocratica. Chi ha conquistato il cuore di Mahmood è un ragazzo dell’89. Lui è toscano, originario di Lucca, ha frequentato l’università a Firenze, tifoso della fiorentina e lavora nella moda per il brand Guidi 1896. Gli amici comuni raccontano che un sentimento autentico lo lega a Mahmood. I due sono una coppia solida che non si è lasciata destabilizzare dallo tsunami del successo. Nelle foto esclusive di Chi potete vedere il cantante che raggiunge il fidanzato vicino a Porta Venezia, zona della movida gay, con una coppia di amici. […] i due in macchina si fermano sotto casa di Lorenzo e si baciano. Non solo il bacio della passione, ma quello tenero della coppia collaudata. Per più di un’ora tra un bacio e l’altro, i due parlano.”

Mahmood non ha mai voluto parlare del suo orientamento sessuale, ma è bello vedere (che a differenza di molti colleghi), non si nasconde e vive il suo amore con tranquillità.

“Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato. Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

E bravo Alessandro!



io non so se quelle nelle foto dei paparazzi con Mahmood sia il suo fidanzato o meno, ma una cosa è certa: sono entrambi degli gnocchi assurdi, come fate, voglio essere gnocca anche io 🙁 — Miriam sempre la solita (@melllpomene) 6 marzo 2019

Non capisco cosa vi scandalizziate a fare per le foto di mahmood col possibile fidanzato. Raga è famoso ormai, non è che ce l’hanno con lui perché è stronzo, i paparazzi campano di questo e non hanno mai avuto troppo rispetto di niente e nessuno così come i giornalisti — Lidią (@ciaolavigne) 7 marzo 2019