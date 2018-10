MUSCOLI ben evidenti, vene prominenti e magrezza estrema, anche se l’appetito è tanto e la fame incontrollata. Sono questi alcuni dei sintomi di una persona che soffre di lipodistrofia, un gruppo di malattie rare che comporta la perdita più o meno estesa del tessuto adiposo sottocutaneo. Il grasso, per interderci, che nei, invece, si accumula dove non dovrebbe – nei muscoli e negli organi interni, spesso cuore e fegato – con ripercussioni negative sulla loro salute:

“Ma la diagnosi – hanno spiegato gli esperti riuniti a Roma – non sempre è facile. E la terapia attuale non ancora risolutiva”. Ma qualcosa, sul versante terapeutico, si sta muovendo: in Europa l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha recentemente dato l’ok per l’immissione in commercio del primo trattamento farmacologico della lipodistrofia – già disponibile negli Stati Uniti e in Giappone – e all’Italia, dunque, non resta che aspettare l’autorizzazione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) affinché il farmaco sia a tutti gli effetti disponibile per i pazienti.

• IL NUOVO TRATTAMENTO PER LA MALATTIA

Il nuovo farmaco è a base di leptina (ricombinante), l’ormone carente in chi soffre di lipodistrofia. Tale trattamento, sebbene non faccia “ricomparire” il tessuto adiposo, consente di “tenere sotto controllo” l’appetito vorace tipico di questi pazienti, apportando anche dei benefici a livello epatico e renale. Finora, invece, la malattia era per lo più gestita con una terapia basata sull’insulina – per il diabete, che è una delle complicanze della lipodistrofia, insieme a malattie cardiache e steatosi epatica, cioè “ingrossamento” del fegato – sui farmaci antipertensivi, sugli antidolorifici e su uno stile di vita sano.

• UNA MALATTIA POCO CONOSCIUTA

Di lipodistrofia in Italia sono affette 250 persone, tra adulti e bambini, specialmente di sesso femminile: sia per le forme ereditarie che per quelle acquisite, l’entità della perdita del tessuto adiposo può essere parziale (può interessare solo una parte del corpo) o generalizzata (si ha una carenza quasi completa di grasso). Si tratta di una malattia ultra rara, sì, ma probabilmente sottostimata perché ancora poco conosciuta. “A uno sguardo non attento o non esperto la lipodistrofia potrebbe essere scambiata per anoressia. Ma ovviamente nell’anoressia si ha una sofferenza tissutale generalizzata: non se ne va solo il grasso, soffre anche il muscolo e la pelle. Per questo è fondamentale – commenta Ferruccio Santini, alla guida del Centro per le lipodistrofie di Pisa – aumentare la conoscenza di questa malattia non solo tra i pazienti, ma anche tra i medici, partendo ad esempio dalla condivisione delle informazioni all’interno del registro europeo del Corsorzio europeo delle Lipodistrofie, così da aumentare la casistica disponibile”. Da poco più di un anno, inoltre, è nata l’Associazione italiana lipodistrofie (Ailip) per dare supporto ai pazienti e fornire informazioni utili sui centri italiani specializzati in questo campo.

• LA RICHIESTA DI MEDICI E PAZIENTI

Ad oggi, la malattia è inserita nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) come “lipodistrofia totale”, “una dicitura – spiega Andrea Lenzi, Professore di endocrinologia alla Sapienza di Roma e Presidente della Società italiana di endocrinologia – che non racchiude tutte le forme della malattia. Con il rischio, ad esempio, che un paziente possa beneficiare dell’esenzione per la terapia e un altro no, soltanto perché tale termine rende difficile stabilire l’appartenenza del singolo paziente alla suddetta categoria”. Così gli esperti, insieme ad Ailip, rinnovano l’appello di modificare la dicitura attuale con “sindromi lipodistrofiche”, una richiesta già presentata lo scorso anno – ma senza risposta – alla Commissione Nazionale Lea e al Ministero della salute.