Magnini-Palmas, è amore?

Filippo Magnini e Giorgia Palmas su ‘Chi’

Filippo Magnini e Giorgia Palmas insieme? Quella composta dall’ex velina e dal nuotatore è già stata ribattezzata ‘la nuova coppia del gossip di primavera’, dopo che i due sono stati avvistati insieme e fotografati da ‘Chi’. Sul numero in edicola da mercoledì, il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che i due si frequentano da poco tempo.

Magnini e Palmas, scrive ‘Chi’, sono stati visti prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. L’ex velina è tornata single dopo un legame durato anni con l’inviato di ‘Striscia’ Vittorio Brumotti e Magnini è al suo primo legame serio dopo la fine della tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini.