SUPERARE il fastidio dell’ago per un comune esame può sembrare una piccola cosa. Ma quando donate il sangue si tratta di un gesto che può salvare una vita: ad esempio quella di chi soffre di una malattia del sangue come la betatalassemia, ed è costretto a lunghe trasfusioni di sangue ogni venti giorni. Per questo la donazione ha valore, e per sensibilizzare la popolazione sul tema dalle associazioni di pazienti talassemici UNITED Onlus e da quella dei pazienti con sindorme mielodisplastica AIPaSiM Onlus è nata, in collaborazione con AVIS e il contributo di Celgene, la campagna Magnifico donare.

Lanciata il 29 ottobre a Milano, al Museo Bagatti Valsecchi, alla presenza di diversi esperti in una serata che ha visto la partecipazione straordinaria della cantante Chiara Galiazzo, testimonial della campagna, che ha interpretato un brano inedito che assieme alle videoanimazioni di Gaetano Togrim Di Mambro vuole raggiungere i più giovani, avvicinarli alla donazione del sangue. E garantire un futuro sereno ai malati.

Certo, al momento non c’è da preoccuparsi e per fortuna in Italia i donatori di sangue sono ancora un milione e 750 mila. Grazie a loro, spiega Gianpiero Briola, Presidente dell’AVIS Nazionale, il nostro Paese è autosufficiente per quanto riguarda la disponibilità di globuli rossi. Eppure, a volte anche nel nostro Paese possono esserci delle carenze, soprattutto in agosto in coincidenza con le vacanze estive o nel primo periodo dell’anno con il picco di influenze. Ma è il futuro a preoccupare di più: il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione fanno temere una diminuzione del numero di donatori stabili. “Inoltre – spiega Briola – molti giovani vivono una condizione sociale precaria e instabile che li allontana dalla donazione. Ma il donatore di sangue ideale è giovane e in ottime condizioni di salute”.

Garantire le sacche di sangue è infatti necessario per tutti i malati affetti da diverse forme di anemie. Per esempio per i 7 mila affetti da Beta-Talassemia, malattia di cui oltre tre milioni e mezzo di italiani sono portatori sani. “I pazienti – afferma Gian Luca Forni, Presidente della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie – dipendono per la propria sopravvivenza dalla trasfusione”. Stesso discorso che vale per chi è affetto da sindormi mielodisplastiche, malattie del midollo osseo che intaccano la normale produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine e possono evolvere in una leucemia mieloide acuta. “La trasfusione – racconta l’ematologo Matteo Giovanni Della Porta – offre al paziente quello che il suo midollo non riesce a produrre, anche se le condizioni di salute ne risentono pesantemente”. Le condizioni di vita di queste persone, infatti, e di chi sta attorno a loro possono essere faticose. Le terapie geniche e i nuovi farmaci promettono bene ma ancora la trasfusione di sangue serve per garantire loro la vita.

Per questo, sottolinea Raffaele Vindigni di United, promuovere la donazione del sangue è essenziale e dunque diffonderne il valore. Racconta proprio questo “Magnifico donare”, che è anche il titolo della canzone interpretata da Chiara Galiazzo e scritta dal cantautore Virginio. “All’inizio io e Virginio eravamo preoccupati: come potevamo mettere in musica questo tema? Ma poi ci siamo semplicemente ispirati al valore della donazione ed è forse per questo che la canzone potrebbe sembrare una canzone d’amore”.