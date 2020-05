“Proprio sopra sopra al paesello si trovava un bel castello, siamo qui pronti e lesti e con noi lo rivedresti”. Come una piccola filastrocca in rima, con su disegnato il fortino della città e dei bimbi attorno, arriva all’onorevole Giorgia Meloni la maglietta dedicata “con il cuore”, dei bambini della scuola primaria del terzo circolo San Giovanni Bosco di Bisceglie.

Un regalo che la presidente di Fratelli d’Italia ha naturalmente gradito e condiviso con una post sulla sua pagina Facebook: “Alcuni bimbi della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Bisceglie mi inviano questa originale maglietta che custodirò gelosamente. Grazie di cuore”.

A fare da tramite tra la scuola e Meloni sarebbe stato Davide Galantino, deputato biscegliese eletto col Movimento 5 stelle e passato poi nel partito della ex ministra del governo Berlusconi. Un regalo che però non sfugge alle polemiche e alle prese di posizione sulla sua opportunità.

A partire da quella di Maura Iannelli, la dirigente scolastica. “L’iniziativa di regalare all’onorevole Giorgia Meloni una maglietta realizzata dagli alunni del 3°circolo didattico – scrive Iannelli – non è stata mai presa in considerazione dalla scrivente. Questa istituzione scolastica prende le distanze da quanto accaduto. Sarà mia cura, pertanto, acquisire maggiori dettagli su quello che si è verificato”.

Le contestazioni viaggiano sui social, dove alcuni genitori non hanno gradito il gesto e temono in strumentalizzazioni dei loro figli. “Manderò una email”, scrive una madre, mentre un’altra stenta a credere che ciò sia avvenuto e aggiunge: “Questa cosa non ha senso, davvero nessuno”.