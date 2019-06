“Magistratura Indipendente è costretta a intervenire per chiarire che quello che viene definito, in un comunicato firmato da esponenti di altri gruppi associativi, come un incidente istituzionale senza precedenti, ossia auspicare la ripresa dei lavori da parte dei consiglieri autosospesi, ha un preciso fondamento nella legge costituzionale istitutiva del Csm, che non contempla alcuna ipotesi di ‘autosospensione’ e regola invece i casi, non ricorrenti in questa ipotesi, di sospensione dei consiglieri”. E’ quanto si legge in una nota di Magistratura Indipendente nella quale sottolinea che non c’è stato “nessun incidente istituzionale” e dice di “no al gioco al massacro”.

Fonte