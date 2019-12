Il confine tra realtà e fantasia

UN uomo piuttosto in carne, vestito di rosso e con la barba bianca che incornicia un viso gentile. È un ritratto che tutti noi conosciamo bene: quello di Babbo Natale, che nella notte della vigilia sale a bordo della sua slitta trainata da renne volanti, per portare doni ai bambini di tutto il mondo. Una bugia – come abbiamo scoperto tutti crescendo – ma raccontata a fin di bene. E in effetti, credere in Babbo Natale aiuta i bambini nel loro percorso di crescita e a sviluppare la creatività, usare l’immaginazione e trovare sicurezza e autostima. A raccontarcelo è Elena Merenda, esperta di pedagogia infantile dell’Università canadese di Guelph-Humber.

“Credere in qualcosa senza vederlo richiede creatività e spinge i bambini a usare la loro immaginazione”, spiega Merenda. “La creatività è una forma d’espressione ed è importante che sia stimolata ed allenata durante l’infanzia, per sviluppare la salute emotiva”. Attraverso l’immaginazione – continua l’esperta – i bambini allenano capacità emotive e psicologiche che li aiutano a dare un senso al loro mondo. “L’immaginazione e il gioco li spingono a rafforzare le loro capacità di ragionamento, affrontare situazioni ipotetiche, imparare a risolvere problemi e sviluppare abilità sociali, come l’empatia e il rispetto per i sentimenti altrui”, spiega Merenda. Credere in Babbo Natale, inoltre, alimenta sentimenti di empatia, condivisione e gioia. “La sua storia ricorda ai bambini che è importante esprimere sentimenti di gentilezza, compassione e generosità”, precisa l’esperta. “E insegna che donare dà gioia sia a chi riceve che a chi dona”.

L’importanza delle tradizioni

Continuare a raccontare la storia di Babbo Natale e scrivere insieme la famosa “letterina” sono elementi importanti nel percorso di crescita di un bambino. Le tradizioni, infatti, aiutano a rafforzare i legami familiari, alimentano il senso di appartenenza e creano un bel bagaglio di ricordi positivi. “Tutti elementi fondamentali per un corretto sviluppo emotivo, sociale e cognitivo”, spiega Merenda. Ma ancor più importante, le tradizioni familiari raccontano ai bambini la storia di chi sono e da dove provengono. “I bambini che conoscono la storia e le tradizioni della loro famiglia sono in genere più equilibrati, sicuri e hanno una maggior autostima”, spiega Merenda.

Alla scoperta della verità

Se da una parte ci sono molti benefici nel credere a Babbo Natale, arriva per tutti anche il momento di crescere. Scoprire la verità su Babbo Natale, smettere di credere nella magia, è un segnale che il bambino sta sviluppando capacità di pensiero critico. Che ha imparato a sperimentare, valutare e analizzare il mondo attorno a sé: un uomo può davvero volare in tutto il mondo in una sola notte?

In risposta a questa domanda è importante che i genitori non mentano. Crescendo per i bambini diventa importante imparare a fidarsi della famiglia. “Le relazioni tra genitori e figli si basano sull’onestà”, spiega Merenda. “I bambini hanno bisogno di punti di riferimento, in modo che si sentano abbastanza sicuri per esplorare il mondo, correre rischi, sbagliare e provare cose nuove. I bambini devono, inoltre, poter fare affidamento sui propri genitori, in quanto su questa prima relazione si baseranno i futuri legami, quelli che dureranno una vita”.