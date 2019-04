B!tches preparate i popcorn, è in arrivo un nuovo episodio della serie ‘Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe‘.



Due anni fa il presentatore ha scritto su Facebook: “Io ce l’ho solo con lei, non con le donne con cui ho lavorato e che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come lei fa a lavorare da vent’anni“.

Dopo questo sfogo, Adriana ha deciso di querelarlo.

Ieri il Corriere ha fatto sapere che la faida tra la Volpe e Giancarlo Magalli finirà probabilmente in tribunale:

Magalli però ha fatto delle precisazioni dal suo profilo:

“Dato che qualcuno si è precipitato ad inondare i giornali con comunicati dai quali sembra che io sia sotto processo e quasi in galera per avere ironizzato sui motivi per i quali una certa persona lavora, vorrei precisare che, a seguito di querela proposta da quella persona, il Pubblico Ministero, cioè colui che dovrebbe sostenere l’accusa, ha chiesto l’archiviazione per inconsistenza dei fatti. Quella persona ed i suoi avvocati hanno fatto opposizione all’archiviazione ed il Giudice per le Indagini Preliminari ha negato l’archiviazione, rimettendo la decisione su un eventuale giudizio al Giudice per le Udienze Preliminari. Quindi non è affatto certo che ci sarà un processo e, se dovesse esserci, non si sa come potrebbe finire, dato che la pubblica accusa non lo voleva nemmeno fare.

Questo tanto per dire le cose come stanno.

Che pazienza che ce vo’!”