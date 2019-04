(dall’inviato Elvira Terranova)- E’ la mattina del 5 luglio 1950. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, in un cortile ubicato nella via Mannone, c’è un corpo senza vita, riverso bocconi e circondato da carabinieri, magistrati, giornalisti, abitanti del posto, mostrato all’opinione pubblica come un trofeo di guerra. Quel corpo era del “bandito” Salvatore Giuliano, l’imprendibile “re di Montelepre”, uno degli uomini più controversi della storia siciliana. Nel cortile c’è anche un bambino di 10 anni, quasi undici. Il suo nome è Giovanni Santangelo, che vede quell’uomo a terra. Poco tempo prima lo aveva servito in un ristorante. Sono trascorsi quasi settanta anni ma quel bambino, che oggi è un signore di 79 anni, ricorda tutto nitidamente. Giovanni Santangelo è lo zio del boss latitante Matteo Messina Denaro. “Ricordo perfettamente quel giorno – ricorda l’anziano che gestisce la trattoria ‘Da Giovanni’, a pochi passi dal luogo in cui venne ucciso Salvatore Giuliano – avevo neppure undici anni e vidi tutta quella gente. Mi avvicinai e tutti dicevano che era il corpo di Salvatore Giuliano. Era tutto pieno di sangue”.

