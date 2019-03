(di Elvira Terranova) -Per gli inquirenti è un “personaggio molto aggressivo, pronto ad ogni nefandezza”. Non si tira mai indietro, neppure se deve uccidere un bambino, come ammette lui stesso, ignaro di essere intercettato. Eccolo, il nuovo boss sanguinario di Cosa nostra dell’agrigentino, Antonio Massimino. E’ lui il personaggio indiscusso della banda criminale sgominata dalla Dia di Palermo che all’alba di oggi ha arrestato 32 persone in Sicilia. Altre due persone sono state fermate dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Un boss pronto a tutto, dunque, anche a molestare pesantemente, palpeggiandola, la moglie di un uomo la cui unica colpa era stata quella di acquistare un’auto e pagarla con un assegno a vuoto. Uno smacco da pagare, anche con la vita. O quantomeno, con il sequestro di persona. Un personaggio che, come dice anche il gip, nonostante il carcere, non è riuscito a “recidere il legame forte con Cosa nostra”.

