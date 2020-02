“Mio fratello arrestato, per me è morto ieri“. Lo dice Rosaria Costa, la vedova dell’agente Vito Schifani morto nella strage di Capaci, intervistata da Repubblica dopo l’arresto del fratello Giuseppe Costa per associazione mafiosa. Non lo nomina neanche il fratello, ora rinchiuso nel carcere palermitano di Pagliarelli. “Sono devastata”, ripete. “Ma la mafia non mi fermerà”, sottolinea Rosaria Costa che poi, riferendosi alle parole pronunciate il giorno del funerale del marito e delle altre vittime della strage di Capaci (“Io vi perdono, ma voi dovete inginocchiarvi”), aggiunge: “Mi hanno voluto colpire al cuore per quelle parole che ho detto. La mafia non mi fermerà, continuerò il mio impegno“.

