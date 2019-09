Botta e risposta via social tra Rita Dalla Chiesa e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Al centro della vicenda ci sono gli oggetti in vendita a Palermo che ricordano la mafia, come le magliette o alcuni oggetti che si trovano nei luoghi turistici. “Ieri l’inchino dello Zen ai Carabinieri. Che mi ha dato speranza. Oggi, che cammino per Mondello, ho trovato simboli di una mafia che non può, non deve, essere associata alla Sicilia che vogliamo. Lancio un appello al Sindaco Leoluca Orlando. Lei che ha fatto moltissimo, in tutti questi anni, per ridare dignità a questa città, faccia multare in modo pesante chi continua a esporre robaccia del genere. Non fa bene a questa terra, che merita molto altro. L’abbraccio e grazie”, scrive la figlia del generale assassinato dalla mafia su Facebook. Immediata la replica del primo cittadino: “Carissima Rita – scrive Orlando – grazie per le parole di apprezzamento su quanto fatto a Palermo in questi anni. Grazie per il riconoscimento del cambiamento avvenuto e in corso nella nostra città. Colgo il tuo appello per informare e chiarire sulla ipotesi di divieto di commercializzazione di prodotti che richiamano la mafia”.

