Bendati, picchiati selvaggiamente con il bastone, presi a schiaffi, costretti a ingurgitare un intruglio composto da sangue, urina e riso. Ecco, come avveniva l’affiliazione nella mafia nigeriana ‘Eiye’. I particolari del rito di iniziazione, torture incluse, sono stati registrati dalle microspie della Squadra mobile di Palermo che all’alba di oggi ha fermato sette persone, mentre altre sei sono ancora ricercate. A tradire i boss nigeriani sono stati due pentiti e una ex prostituta che ha messo gli investigatori sulla pista giusta. E’ stata lei, che oggi vive alla Caritas di Palermo, a raccontare ai pm le angherie subite anche mentre era in attesa del suo bambino. “Mi hanno costretto a prostituirmi mentre ero incinta – ha raccontato tra le lacrime – e poi ancora una settimana dopo il parto. E’ stato terribile”. L’ipotesi di reato contestata agli indagati è associazione a delinquere di stampo mafioso, la stessa che si contesta ai boss di Cosa nostra. Ma stavolta a finire in carcere sono presunti boss nigeriani che hanno utilizzato le stesse ‘regole’ di Cosa nostra. Dall’affiliazione alle violenze, alle minacce. L’operazione denominata “No Fly Zone” ha colpito un gruppo di matrice cultista che fa capo alla confraternita “Eiye” che è ramificata su tutto il territorio nazionale. I palermitani, come emerge dalle indagini della Dda di Palermo, erano in contatto con analoghi gruppi a Catania, Cagliari, Torino e Padova. Ad aiutare gli investigatori anche le intercettazioni, oltre alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia e della ex prostituta. Ma anche Facebook. Come emerge dalle carte dell’inchiesta. “I social network si sono rivelati fonte non solo di dati e informazioni utilissime sulla vita personale degli indagati ma anche di fotografie e di immagini riconducibili al mondo e alla simbologia cultista che hanno attestato il legame associativo dei soggetti sui cui profili venivano reperite”, dicono gli inquirenti.

