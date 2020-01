“Smettiamola di parlare di beni confiscati, parliamo di beni comuni. Il bene confiscato gestito socialmente è un punto straordinario di sintesi tra il bene tutto pubblico e il bene tutto privato”. A dirlo è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine del convegno ‘Antimafia in digitale: l’approccio innovativo del rating reputazionale’ organizzato al Teatro Massimo di Palermo. “Il rating reputazionale – ha aggiunto Orlando – rappresenta un’innovazione perché invita a cambiare linguaggio. Oggi la fiducia si ha se c’è una condivisione di linguaggio. Troppe volte siamo circondate da persone che sostengono le nostre posizioni ma non parlano il nostro linguaggio. E io non ho fiducia in chi non condivide il mio linguaggio e la visione”.

