(di Elvira Terranova) – “Ricordo come fosse ieri l’emozione e il pianto liberatorio dei miei ragazzi, tutti quanti, subito dopo l’arresto di Bernardo Provenzano. E’ stata ripagata una fatica durata anni e che ha costretto decine di poliziotti a fare tanti sacrifici. A non vedere per settimane i propri cari. Ma, alla fine, la sensazione è stata quella che lavorando bene il risultato non era impossibile”. Giuseppe Gualtieri si emoziona ancora quando torna indietro nel tempo, a quell’11 aprile del 2006, quando i suoi ‘ragazzi’, gli uomini della Squadra mobile della Questura di Palermo fecero irruzione nel casolare di Montagna dei Cavalli, nei pressi di Corleone (Palermo). Gualtieri, che oggi è Prefetto a Vibo Valentia, tredici anni fa era il Dirigente della Squadra mobile di Palermo. Mentre Renato Cortese, che oggi è Questore di Palermo, dirigeva la Squadra Catturandi. Fu proprio Cortese a fare irruzione nel casolare, tra le caciotte di formaggio e cicoria, in cui si nascondeva il capo dei Capi di Cosa nostra. Un arresto arrivato dopo più di 40 anni di latitanza.

