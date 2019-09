(di Elvira Terranova) -“Mia sorella Emanuela era molto dolce e davvero bella. Ed era anche molto caparbia e determinata. Sapeva quello che voleva e lo otteneva”. La voce si incrina un po’, quando Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela, la giovane moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ricorda la sorella morta nell’agguato del 3 settembre di 37 anni fa a Palermo, quando furono uccisi anche il generale e l’agente di scorta Domenico Russo. Paolo Setti Carraro, trent’anni trascorsi in chirurgia d’urgenza, si trova in Yemen. Dieci anni fa decise di mollare il lavoro in ospedale e anche l’attività privata e si è dedicato ai più deboli prestando servizio all’estero. Da qualche tempo si trova in Yemen. E’ stato in Afghanistan con Emergency ma anche in Sierra Leone. Sempre dalla parte dei più deboli. E oggi non c’è a Palermo per ricordare la sorella, che nonostante la sua giovanissima vita, si dedicava ai più deboli anche lei. “Sono in Yemen – dice – se fossi a Palermo sarei venuto”. Nella sua casa a Milano c’è una gigantografia che raffigura la sorella, bella, bionda e sorridente. Al telefono, con la linea un po’ traballante, Paolo Setti Carraro racconta in una intervista all’Adnkronos l’ultima volta che ha sentito sua sorella, poco prima che la mafia uccidesse lei, il marito e l’autista. “L’ho sentita una sera, in maniera velocissima, purtroppo. Chi teneva le fila era la mamma. Avevano fasce orarie ben definite per tenersi in contatto, all’epoca non c’erano i telefonini…”.

Fonte