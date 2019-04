(di Elvira Terranova) – “A quasi 25 anni dalla morte di mio padre non sono mai stato sentito dalla Commissione nazionale antimafia, nonostante lo abbia chiesto più e più volte. Non si è mai fatta luce su questa vicenda piena di ombre. C’è un’inchiesta della Dda di Palermo che non è approdata a niente. Io mi auguro di essere audito dall’Antimafia. Sono stanco di fare il giro delle Procure. Perché io voglio sapere se sto difendendo uno dei migliori investigatori antimafia o un delinquente, come dissi anche all’ex Procuratore Grasso. E non mi fermerò fino a quando il suo corpo non riposerà accanto a quelli di Falcone di Borsellino, persone che rispetto”. E’ l’amaro sfogo di Fabio Lombardo, il figlio del maresciallo dei Carabinieri del Ros Antonino Lombardo, morto suicida nel 1995 ma in circostanze mai chiarite, nella caserma Bonsignore di Palermo. “Mi uccido per non dare la soddisfazione a chi di competenza di farmi ammazzare e farmi passare per venduto e principalmente per non mettere in pericolo la vita di mia moglie e i miei figli che sono tutta la mia vita… Non ho nulla da rimproverarmi poiché sono stato fedele all’Arma per trentuno anni e, malgrado io sia arrivato a questo punto, rifarei tutto quello che ho fatto. La chiave della mia delegittimazione sta nei viaggi americani…”, si leggeva nella lettera d’addio ritrovata accanto al corpo del maresciallo dell’Arma. Una lettera su cui non c’era neppure uno schizzo di sangue, nonostante fosse stata ritrovata accanto al copro del sottufficiale dei carabinieri. Un altro tassello nel puzzle sulla morte del padre di Fabio Lombardo.

