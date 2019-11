Di Elvira Terranova



Non sono più un mistero le bobine contenenti le registrazioni delle telefonate dell’ex pentito Vincenzo Scarantino con gli investigatori e i pm che indagavano sulla strage di via d’Amelio. Le trascrizioni sbobinate dei 19 brogliacci, sono state trasmesse dalla procura di Messina che indaga sui magistrati Annamaria Palma e Camrleo Petralia, indagati per calunnia aggravata, ai colleghi di Caltanissetta. Che nelle prossime udienze, come apprende l’Adnkronos, le depositeranno al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata.

