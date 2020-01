(dall’inviata Elvira Terranova) – Dice di non avere “mai preparato” il falso pentito Vincenzo Scarantino alla prima importante deposizione in un processo sulla strage di via D’Amelio e che “le redini delle indagini” erano “nelle mani di Ilda Boccassini” che “aveva un rapporto personale privilegiato” con l’allora dirigente della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, che era a capo del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’. Ma sottolinea anche più volte, tra molti “non ricordo” di “non avere mai saputo dei colloqui investigativi” dello stesso Scarantino nel periodo in cui l’ex ‘picciotto’ della Guadagna decide di collaborare con i magistrati di Caltanissetta che indagavano sulle stragi mafiose.

