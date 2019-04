(dall’inviata Elvira Terranova) – Non erano trascorse neppure 24 ore dalla strage di Via d’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, quando l’allora Procuratore di Caltanissetta Gianni Tinebra, appena insediato, incontrò nei suoi uffici l’allora numero due del Sisde, Bruno Contrada. Un incontro irrituale, tra un uomo dei Servizi segreti e un magistrato, fortemente voluto dal Procuratore. A fare da tramite, per quell’incontro, era stato l’allora capo della Polizia Vincenzo Parisi. Quel lunedì pomeriggio Tinebra guardò negli occhi Contrada e gli chiese aiuto. “Mi deve dare una mano nelle indagini”, gli disse. Perché non sapeva da dove iniziare. Ma Contrada nicchiò. “Nei Servizi segreti non facciamo indagini, ma posso darle un aiuto”, gli rispose. A raccontare quanto accadde quel pomeriggio è uno dei due protagonisti, Bruno Contrasda, sentito oggi, come testimone assistito, al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino. Alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che facevano parte del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’. Sono tutti imputati per calunnia aggravata in concorso.

