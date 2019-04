di Elvira Terranova

“Domani andrò a deporre al processo sul depistaggio della strage Borsellino, ma non so proprio cosa mi chiederanno i pm. Io non ho mai fatto indagini sulla strage di via D’Amelio. E non conosco neppure uno dei tre poliziotti imputati. Si parla tato di depistaggio, ma a volte durante una indagine si può anche sbagliare in buona fede…”. A parlare con l’Adnkronos è Bruno Contrada, l’ex dirigente della Squadra mobile di Palermo ed ex 007, che domani deporrà davanti al Tribunale di Caltanissetta dove è stato chiamato, in veste di indagato di reato connesso, a rispondere alle domande dell’accusa. Sono tre gli imputati. Si tratta di tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex appartenenti del ‘Gruppo Falcone-Borsellino’ che indagò sull’attentato. Sono tutti accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo l’accusa i tre poliziotti avrebbero avuto un ruolo nella creazione dei falsi pentiti generando il corto circuito che porta all’ingiusta condanna di otto persone per quell’attentato.

