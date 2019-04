La Polizia di Stato di Palermo ha dato esecuzione a Milano ad un Decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti del palermitano Gaetano Fontana di 43 anni, al quale, su proposta del Questore di Palermo, è stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro ai fini della confisca di beni per un valore complessivo stimato di oltre 1 milione di euro. A procedere gli agenti dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Palermo i quali, con la collaborazione dei colleghi della Questura di Milano, hanno effettuato il sequestro dei seguenti beni riconducibili a Fontana: Impresa commerciale attiva nel settore della gioielleria, comprensiva del pertinente complesso aziendale, con sede a Milano in via Felice Cavallotti nr.8, nel cosiddetto “quadrilatero della moda”, formalmente intestata alla convivente, ma di fatto riconducibile al Fontana. Il valore dei beni mobili presenti al momento del sequestro, consistenti in gioielli e oggetti preziosi, è ancora in corso di quantificazione da parte di periti all’uopo nominati.

Fonte