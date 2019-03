La Corte di Cassazione deciderà sui ‘fratelli minori’ del caso Contrada. A seguito di ricorso presentato dall’avvocato palermitano Stefano Giordano di Palermo contro una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta -che aveva ritenuto non estensibili a terzi gli effetti della sentenza emessa nell’aprile 2015 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a favore di Bruno Contrada – la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto l’istanza del legale e, con ordinanza emessa il 22 marzo scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione circa la questione dell’estensibilità o meno degli effetti della sentenza Contrada a favore dei cosiddetti “fratelli minori” (ossia dei soggetti che, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale di Contrada perché condannati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti commessi prima dell’autunno 1994, non hanno personalmente adìto la Corte Europea).

