Massimo Carminati condannato in Appello a 14 anni e sei mesi. Massimo Buzzi 18 anni e 4 mesi. Emergono le prime condanne in Appello al processo per Mafia Capitale

La decisione dei giudici si è giocata tutta sull’articolo 416bis del codice penale, la mafiosità o meno dell’associazione che fa capo all’ex Nar Massimo Carminati e al re delle cooperative rosse Salvatore Buzzi. Nel primo processo l’aggravante mafiosa cadde perché, come si leggeva nelle motivazioni, l’applicazione letterale del 416bis non era possibile. Così, in primo grado a fine luglio 2017 i due boss furono condannati rispettivamente a 20 e a 19 anni di carcere per associazione a delinquere semplice e detenuti dal dicembre del 2014.

Arriva poi la decisione, nel dicembre 2017, della Procura generale di Roma di rivolgersi ai giudici di secondo grado, impugnando la sentenza solo nella parte in cui il tribunale ha rigettato lo scorso luglio l’esistenza dell’associazione mafiosa. E ai primi di marzo il processo d’Appello aveva preso il via con gli insulti in aula dell’avvocato di Carminati contro il giornalista dell’Espresso Lirio Abbate. E ora quegli stessi giudici hanno emesso il loro verdetto.

L’aula bunker di Rebibbia per la sentenza d’appello del processo su Mafia Capitale

E nella requisitoria dello marzo scorso, la Procura di Roma chiese condanne pesantissime con il riconoscimento della mafiosità per gli imputati a processo: 26 anni e mezzo nei confronti di Carminati e 25 anni e 9 mesi per Buzzi. La pubblica accusa, di cui fa parte il pm Luca Tescaroli, che ha affiancato per tutto il processo d’appello i colleghi della procura generale, aveva inoltre chiesto 24 anni per Riccardo Brugia, 18 anni per Matteo Calvio, 17 anni e mezzo per Paolo Di Ninno, 16 anni e 10 mesi per Agostino Gaglianone, 18 anni e mezzo per Luca Gramazio, 17 anni per Alessandra Garrone, 14 anni e mezzo per Franco Panzironi. Una richiesta complessiva di 430 anni di carcere per 43 imputati.

“Non si tratta di stabilire se a Roma c’è o no la mafia, ma se questa organizzazione criminale rientra nel 416 bis e se ha operato con il metodo mafioso” avevano specificato i magistrati. E il metodo consta di alcune modalità chiave: l’uso della violenza e dell’intimidazione, l’acquisizione di attività economiche e l’infiltrazione nella pubblica amministrazione”. Oggi il verdetto dei giudici di secondo grado.

Al processo d’Appello, sia il Comune di Roma che la Regione Lazio sono parte civile e la sindaca Raggi ha voluto assistere alla lettura della sentenza. Con un singolare fuori-programma: appena arrivata, è stata fermata dall’avvocato difensore di Salvatore Buzzi, Alessandro Diddi, che, “da cittadino” si è lamentato “del cantiere sulla Tiburtina ancora aperto da quattro anni”.

La sindaca Raggi oggi nell’aula bunker di Rebibbia per la sentenza di Mafia Capitale. Comune di Roma e Regione Lazio sono parte civile

Tutte le condanne di Mafia Capitale in primo grado

Il 20 luglio dello scorso anno erano stati i giudici della decima sezione penale, presieduti da Rossana Ianniello, a condannare gli imputati dell’indagine sul Mondo di Mezzo. In totale le condanne erano state state 41, e con 5 assoluzioni.

La procura riteneva ci fosse un’unica associazione di stampo mafioso, al cui vertice c’era Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Il tribunale, invece, ha ritenuto ci siano 2 associazioni, ma non mafiose: la prima coordinata da Carminati, dedita ad usura ed estorsioni. E la seconda messa in piedi dallo stesso insieme a Salvatore Buzzi, finalizzata a corrompere ed ottenere appalti per le coop gestite dallo stesso Buzzi.

Carminati è stato condannato a una pena di 20 anni di reclusione. Poco meno Salvatore Buzzi, il ras delle coop, 19 anni. La condanna per Riccardo Brugia, braccio destro di Carminati, suo fidato amico, è stata di 11 anni. Stessa pena anche per Fabrizio Testa e Luca Gramazio, ex consigliere comunale e regionale legato a Carminati da rapporto amicale di natura politica (già instaurato dal padre, l’ex senatore Msi Domenico Gramazio). Per Franco Panzironi, ex ad di Ama, la condanna è stata di 10 anni di pena.

Poi i collaboratori di Buzzi, tutte persone che lavoravano nelle sue cooperative. Alessandra Garrone, compagna di Buzzi, 13 anni e 6 mesi. Nadia Cerrito, la contabile, 5 anni. Paolo Di Ninno, commercialista, 5 anni. Carlo Maria Guarany, 5 anni. Claudio Bolla, 6 anni. Emanuela Bugitti, 6 anni. Michele Nacamulli 5 anni, Claudio Caldarelli, 10 anni. Pierina Chiaravalle, 5 anni.

Quindi gli imprenditori vicini a Carminati: Giuseppe Ietto ha preso 4 anni; Agostino Gaglianone, 6 anni e 6 mesi; Cristiano Guarnera, costruttore, 4 anni. Il benzinaio di corso Francia, dove aveva base Carminati e i suoi, Roberto Lacopo, 8 anni. Il figlio Giovanni 6 anni. Il costruttore Daniele Pulcini un anno.

I politici. Piepaolo Pedetti ha preso 7 anni. Per Mirko Coratti, 6 anni (il suo portaborse Franco Figurelli ne ha presi 5). Per Andrea Tassone, ex presidente del municipio di Ostia, 5 anni. Per Giordano Tredicine, 5 anni

I funzionari pubblici. Angelo Scozzafava, commissione regionale, ha preso 3 anni. Guido Magrini, Regione, 5 anni; Mario Cola, 5 anni. Luca Odevaine, tavolo per l’immigrazione, 8 anni. Mario Schina, collaboratore di Odevaine, 5 anni e 6 mesi. Per il funzionario del Servizio giardini del Comune Claudio Turella la pena è stata di 9 anni. Claudio Pucci, dirigente di Eur spa vicino a Carmianti ha preso 6 anni.

L’allora sindaco di Sant’Oreste Sergio Menichelli, è stato condannato a 5 anni assieme al responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente tiberino Marco Placidi.

Antonio Esposito ha preso 5 anni. Giovanni De Carlo, 2 anni e 6 mesi, in un’intercettazione definito da Ernesto Diotallevi “colui che comanda a Roma”. Sandro Coltellacci 7 anni e Tiziano Zuccolo 3 anni e 3 mesi. Gli ultimi due amministratori di cooperative.

Assolti Rocco Rotolo, Salvatore Ruggero, Giuseppe Mogliani e Fabio Stefoni.