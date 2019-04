“Sono davvero delusa dal sottosegretario Gaetti. Sui testimoni di giustizia aveva annunciato delle risposte che non sono mai arrivate. Mi dispiace dirlo, ma sono amareggiata”. Scontro tutto interno al M5S sui testimoni di giustizia. Ad accendere la miccia è Piera Aiello, ex testimone di giustizia e oggi deputata del M5S e componente della Commissione giustizia, che non nasconde le critiche al sottosegretario all’Interno, sempre in quota M5S. Gaetti è accusato di “non avere fatto quanto promesso sui testimoni di giustizia”. Proprio questa mattina l’associazione dei testimoni, rappresentata tra gli altri, da Ignazio Cutrò, ha accusato Gaetti di avere fatto solo delle “presunte aperture a favore dei testimoni di giustizia”. “Le audizioni dapprima a Palermo e poi in Commissione Centrale si sono dimostrate una farsa, un sotterfugio per gettare fumo negli occhi dei cittadini per eludere le promesse fatte durante la campagna elettorale, un tentativo maldestro di galleggiamento mediatico e di ricerca del consenso”, ha detto Cutrò. E la deputata, che ha fatto molte battaglie accanto a Cutrò, ora rincara la dose: “Inizialmente ho fatto in modo di fare incontrare il sottosegretario Gaetti con i testimoni – dice all’Adnkronos- incontri dove Gaetti si mostrava molto predisposto ad ascoltare le problematiche e la cosa mi era piaciuta. Io avevo dato la mia massima apertura. Ma non è accaduto niente”.

Fonte