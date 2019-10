E’ Selima Giuliano, figlia minore del capo della Squadra mobile Boris Giuliano ucciso dalla mafia nel 1979, la vincitrice della sesta edizione del Premio Antimafia al femminile ‘Francesca Serio’, il prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria della contadina siciliana di Galati Mamertino, sui Nebrodi, che sfidò nella Sicilia degli anni ’50 gli assassini del figlio. Francesca Serio è stata un’attivista italiana, nota per essersi opposta agli stereotipi di donna del suo tempo, per essere stata la madre del sindacalista socialista Salvatore Carnevale e per aver combattuto con lo scopo di far arrestare i responsabili della morte del figlio, vittima della mafia.

