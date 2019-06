Un ragazzo di 19 anni si è lanciato dal quinto piano perché la madre, dopo l’ennesima lite, gli ha strappato la tastiera del pc dalle mani. E’ accaduto a Torino e il giovane è gravissimo, a quanto riferisce il dorso torinese del Corriere della Sera che racconta la storia di quello che definisce uno dei tanti ‘hikikomori‘ di periferia che non escono mai di casa. Il 19enne, che vive con la madre a Mirafiori (il padre se n’è andato da molto tempo mentre la sorella, non appena ha potuto, si è fidanzata ed è andata a convivere), si era rinchiuso nella sua cameretta alcuni anni fa, nell’alloggio popolare affidato alla famiglia quasi priva di reddito. Ha smesso di studiare, non ha mai cercato un lavoro.

