Il pubblico ministero sta valutando, sulle basi dell’autopsia, la scarcerazione di Paolo Villa, l’ex assessore di Ornago, 75 anni, indagato per il duplice omicidio della sorella Amalia, 85 anni e della nipote Marinella Ronco, 52 anni.

Le due donne erano state trovate morte il 10 febbraio nell’appartamento a Ornago dove viveva anche il pensionato. Dalle prime risultanze dell’autopsia le morti sembrerebbero avvenute per cause naturali, ma mancano ancora l’esame istologico e quello

tossicologico.

Le due morti sono avvenute in due momenti diversi e le ferite sul corpo della nipote, in particolare sui polsi, non sono ricollegabili alla causa della morte e potrebbero essere dovute alle patologie della donna. L’uomo ha problemi psichici ed è stato trasferito lunedì sera dal carcere di Monza al reparto di psichiatria dell’ospedale San Gerardo. Ancora da chiarire perché Villa abbia vissuto con i due cadaveri senza segnalare i decessi.