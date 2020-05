Madonna ieri sera ha pubblicato un vecchio scatto in mutande che fa parte di un servizio fotografico di Steven Klein. La regina del pop ha anche avvisato i suoi hater: “Per quelli di voi che si sono sentiti offesi in qualche modo da questa foto, voglio farvi sapere che mi sono laureata con successo presso l’Università di ‘non me ne frega un ca***. Grazie per essere venuti alla mia cerimonia di laurea! Classe del 2020!”

Tra le prime a commentare è arrivata una famosa collega della Ciccone, Katy Perry: “Oh mio Dio, mi sono appena iscritto a quel college!”

Non solo fan, hater e altre popstar, anche una nota attrice italiana ha lasciato un messaggio a Madonna. Asia Argento è tornata a dichiarare il suo amore alla cantante di Frozen: “Io ti amo! #liberaicapezzoli”.

Questa non è la prima volta che l’ex di Morgan commenta un post di Madonna. Quando la popstar ha annunciato Madame X, Asiona ha scritto: “Questa è la cosa più bella che io ho visto ultimamente. Sono davvero curiosa. […] Dio quanto ti amo! Non riesco a spiegarlo! Non è possibile!”

A questo punto pretendo il video musicale di I Don’t Search I Find con la Argento.