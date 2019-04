Grande polemica per la presenza di Madonna come ospite alla finale dell’Eurovision Song Contest: in molti chiedono di boicottare l’evento.

Madonna sarà l’ospite d’onore del gran finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio 2019. Un annuncio che ha fatto scoppiare una polemica mondiale.

La sua presenza ha infatti scandalizzato tanti esponenti del mondo della musica e dello spettacolo britannico, tra cui l’ex Genesis Peter Gabriel, l’ex Pink Floyd Roger Waters e il regista Ken Loach, che hanno chiesto a gran voce di boicottare l’evento per sostenere i diritti dei palestinesi, lanciando anche una petizione.

Madonna ospite dell’Eurovision di Tel Aviv: scoppia la polemica

La partecipazione di Madonna all’evento era stata già oggetto di voci negli scorsi giorni, ma solo il 9 aprile 2019 è stata confermata ufficialmente. Stando a quanto riferito dai media americani, i costi per il suo arrivo il Israele ammonteranno a circa 80 milioni di euro (il cachet dell’artista dovrebbe essere di 1 milione) e saranno coperti da un ricco magnate israelo-canadese, Sylvan Adams.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori, Madonna durante la sua ‘ospitata’ presenterà due brani, tra cui un inedito proveniente dal suo prossimo album. L’arrivo di Madonna nella città israeliana è prevista a quattro giorni dalla finale e, stando a quanto trapelato, al suo servizio ci sarà uno staff di oltre 60 persone.

Madonna

Una petizione per boicottare l’Eurovision a Tel Aviv

Le proteste, non tanto contro la presenza di Madonna quanto contro l’intero evento, hanno già portato a una petizione firmata da oltre 60 associazioni Lgbti di tutto il mondo, che accusano Israele di ‘usare’ la manifestazione, da sempre vicina ai diritti delle comunità omosessuali, per distrarre dai crimini di guerra compiuti contro i palestinesi.

Per il momento, comunque, l’organizzazione della kermesse canora che vedrà come rappresentante dell’Italia il vincitore di Sanremo Mahmood assicura che l’evento non è a rischio.