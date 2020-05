Madonna la scorsa settimana ha svelato di aver avuto il CoronaVirus e di averlo scoperto quando i medici le hanno detto che ha sviluppato gli anticorpi al Covid 19. La regina del pop ieri sera ha voluto fare un po’ di chiarezza confermando di essere sana, probabilmente anche perché in questi giorni è stata accusata di non aver rispettato la distanza di sicurezza ad un party di Steven Klein.

“Sono grata di poter far parte di chi ha dato il suo sostegno alla ricerca per trovare la cura per ilCovid -19 !

Poi voglio chiarire le cose per le persone che preferiscono credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus.

Io non sono attualmente malata. Adesso sto bene. Io risulto positiva agli anticorpi al CoronaVirus, significa che avevo il virus quando ero malata verso la fine del mio tour a Parigi più di 7 settimane fa, insieme a molti altri artisti nel mio spettacolo. La verità è che in quel periodo pensavamo tutti di avere una brutta influenza, qualcosa di molto grave, ma comunque un’influenza.

Grazie a Dio siamo tutti sani e in salute adesso. Sapere è potere”.

Non mi stupisce che Madonna abbia contratto il CoronaVirus proprio in Francia, il paese in cui lo scorso 9 marzo (mentre in Italia iniziava il lockdown) 3500 persone si sono ritrovate ad un raduno dei Puffi al grido di “Pufferemo vai questo virus“.