Madonna a Napoli: la popstar italoamericana potrebbe esibirsi al Teatro San Carlo nel mese di giugno 2020.

Madonna potrebbe tornare a esibirsi in Italia nel 2020. Il Madame X Tour, che la porterà in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo album all’interno dei teatri, sarebbe in trattativa per suonare al Teatro San Carlo di Napoli.

Negli scorsi mesi la cantante aveva infatti manifestato il suo dispiacere per aver ricevuto un no dal Teatro alla Scala. La speranza di potersi esibire nella terra d’origine della sua famiglia non è però ancora tramontata. Ecco le ultime novità.

Madonna a Napoli nel 2020: la trattativa con il Teatro San Carlo

Dopo il rifiuto del celebre teatro milanese, la sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Rosanna Purchia, aveva provato ad avanzare la candidatura della celebre venue campana per lo show di Madonna.

Superata l’estate, il Corriere della Sera ha rilanciato la notizia con le parole della Purchia, che ha dichiarato di aver avuto numerosi contatti con gli organizzatori: “Sarei felice se Madonna volesse cantare al San Carlo, magari con la nostra orchestra, per la tappa italiana del suo tour. Va considerata la tutela del teatro, come è già stato fatto per lo show di Madonna“.

La popstar per ora avrebbe risposto all’invito affermando che ne avrebbe parlato con il suo manager. Aspettiamo aggiornamenti.

Madonna

Madonna in tour nel 2020

Il giro di concerti della cantante di Medellin è partita già in questi giorni, il 17 settembre 2019, da New York. E qualcosa di napoletano per ora la popstar già l’ha scelta: l’abito, firmato dallo stilista Francesco Scognamiglio.

Ad ogni modo, nonostante le difficoltà organizzative, la notizia sta già facendo il giro del web, rilanciando le speranze dei fan italiani della cantante. Per ora non si sa quando potrebbe essere inserita questa data, ma probabilmente a marzo, mese per il momento vuoto dopo la tappa parigina del 23 febbraio.

Di seguito il video di Medellin di Madonna: