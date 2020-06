A differenza della moglie che non ha problemi ad aprirsi con il pubblico e discutere della loro crisi, Stefano De Martino non vuole più parlare del suo privato e pare addirittura che nelle interviste non accetti domande su Belen. Ieri sera però qualcuno gli ha fatto la domanda scomoda ed è successo a Made In Sud. Durante uno dei primi siparietti, il comico Peppe Iodice ha preso alla larga il gossip tra Stefanone e la Rodriguez: “Stammi a sentire bene, sentimi, ti devo fare delle domande. Non voglio entrare nell’intimo e nella privacy, ma devo chiederti se ci sono delle novità“.

De Martino (volpino) ha finto di non capire: “Nessuna novità, sono anche diminuiti i contagi”. Il comico di Made In Sud però non ha mollato:”Ma smettila, ma a chi importa? A casa tutto bene? Si è sbloccata la situazione?”. Stefanone ha chiesto di andare avanti con la trasmissione e così Peppe ha sganciato la bomba:”Allora ti porto i saluti di una persona, ti saluta affettuosamente la Rodriguez. Cosa le devo dire?”

Con il suo meraviglioso sorriso il ballerino napoletano ha cercato di chiudere la scenetta ed uscire da quel momento imbarazzante: “Dille che la saluto tanto. Ricambia i saluti affettuosamente a Belen“.

Ma sketch a parte, parliamo di cose serie, serissime, quando caz …cavolo è manzo Stefano in tiro con la camicia?

Made In Sud: l’arrivo di Peppe Iodice.