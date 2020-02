Nuovo ‘gol’ della Piadina Romagnola Igp, che difende notorietà e prestigio del prodotto simbolo della Romagna e allo stesso tempo dell’agroalimentare italiano, anche in tempo di Brexit. L’insidia, proprio sul mercato inglese, reso scivoloso dal divorzio in atto con la Ue, arrivava dalla Spagna, come rende noto il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola. Nell’agosto scorso, infatti, viene ‘soffiata’ in Romagna la notizia che al registro dei marchi del Regno Unito sono state depositate due domande di registrazione (sia denominativo che figurativo) dei marchi ‘Piadine di Modena’.

