Gli autori Turborilla tornano su App Store con il nuovo titolo per iPhone e iPad “Mad Skills BMX 2”. Sei pronto ad affrontare nuove ed emozionanti gare sulla mitica BMX?

Su App Store è ora disponibile il nuovissimo titolo per iPhone e iPad Mad Skills BMX 2. L’app risulta reperibile gratuitamente e richiede iOS 7.0 o versioni successive per poter funzionare correttamente, poco più di 241 MB per il download, attualmente risulta localizzato in lingua inglese e consigliato a partire dal nono anno di età.

A detta degli autori, i giochi Mad Skills sono stati installati da oltre 40 milioni di persone in tutto il mondo ed oggi risulta disponibile su App Store un’ulteriore avventura da affrontare: Mad Skills BMX 2 è pronta per essere scaricata sul tuo dispositivo. Salta in sella alla tua personalissima BMX ed affronta le numerose gare proposte. Possiamo definire l’app come un gioco di corse in side scrolling, capace di offrire sensazioni ed azione mai provati prima d’ora. Interessante la possibilità di poter sfidare giocatori di tutto il mondo, su piste appositamente create che metteranno alla prova le tue abilità ed il tuo coraggio.

Tra le principali caratteristiche ricordiamo una grafica ben curata, combinata con elementi realistici e divertimento in pieno stile arcade, 7 bici diverse da sbloccare, potenziare e personalizzare, numerose opzioni per personalizzare anche il tuo avatar, decine di tracciati creati su misura e nuovi tracciati gratuiti aggiunti ogni settimana, competizioni JAM settimanali direttamente dal famosissimo gioco Mad Skills Motocross 2, boss potenti e senza scrupoli, tricks e trucchi.

L’app risulta reperibile su App Store gratuitamente, ma include un’apposita sezione “in-app” in cui poter effettuare eventuali acquisti futuri.

Link – Prezzo GRATIS!