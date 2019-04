Vanitosi come lo donne, anzi di più. Si potrebbe dire che non solo di dopobarba e shampoo anticaduta vivono gli uomini. Oggi sono selettivi, scelgono creme e lozioni per viso e corpo come farebbero con un’automobile. Ma guai a parlare di antirughe, potrebbero aggredirvi con quel paio di pinzette appena usate per depilarsi le sopracciglia ad ali di gabbiano. Quando il manscara (il mascara da uomo) o i meggings (leggings d uomo) non bastano più, il sesso forte rivendica l’uso di creme e detergenti, affrancandosi dal cliché ‘l’omo è omo e ha da puzzà’. Al contrario, oggi l’uomo medio è sempre più informato sui diversi prodotti della cosmesi, dal contorno occhi antiage alla crema solare passando per lozioni, profumi, scrub e deodoranti.

