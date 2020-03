Brutta avventura per la famiglia del difensore del Tottenham Jan Vertonghen riportata dai media britannici. Alcuni rapinatori hanno fatto irruzione nella sua abitazione impugnando machete e coltelli con cui hanno minacciato la moglie e i due figli. Minuti di terrore a cui il giocatore non ha preso parte in quanto impegnato assieme alla squadra nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lipsia. A supporto del calciatore è intervenuto il club. “Siamo al fianco di Jan e della sua famiglia in seguito a questa terribile esperienza. Esortiamo chiunque abbia elementi utili a contattare la polizia”.

