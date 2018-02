– Proseguono senza sosta le indagini per l’inchiesta della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati trovati all’interno di due trolley. Ci sono altri due indagati: si tratta deidue nigeriani, entrambi uomini, uno proveniente da Milano, l’altro rintracciato a Macerata, che sono stati interrogati a lungo la scorsa notte dai carabinieri.

In caserma ci sono anche i loro legali. Al momento non stati fermati. Già indagati sono Innocent Oseghale, che si trova in carcere, e Lucky Desmond, denunciato a piede libero.