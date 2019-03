“Imane Fadil è la donna che non sapeva nulla“. Lo afferma, in un’intervista al ‘Giornale’, il deputato Vittorio Sgarbi, che frequentava Arcore, in merito alla figura della giovane marocchina morta a Milano lo scorso 1 marzo forse per avvelenamento. “Io non so nulla di questa tragedia ma di una cosa sono sicuro – sottolinea – Io ad Arcore l’ho incontrata in occasione delle famose cene del bunga bunga”. “Può benissimo essere che Silvio – prosegue – non abbia memoria. Lei a queste cene è venuta qualche volta, ho letto otto volte, ma era una comparsa, una presenza laterale“. Secondo Sgarbi “è difficile parlare di chi non c’è più, ma la verità è che questa modella si era fatta un film da sola, in assenza di fatti concreti“.

Fonte