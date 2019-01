“Dopo 40 anni credo che sia un bel regalo per tutti che il signor Battisti ritorni nelle nostre terre”. Lo afferma Franco Maccari, vicepresidente della Fsp, Federazione sindacati di Polizia commentando all’Adnkronos l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti. “Il 18 febbraio – ricorda Maccari -sono 40 anni dalla morte di Sabbadin e Torreggiani, stesso giorno stessa mano. Spero che per quel giorno non scappi di nuovo. Angoscia pensare alle coperture che ha avuto, non tanto che ha provato a scappare, questo è normale, ma le coperture che ha avuto fino a oggi. Ha avuto la condanna per 4 omicidi in uno stato democratico. Lo aspetterò a braccia aperte. Benvenuto Battisti”

