Per anni sono circolati rumor e speculazioni sull’amicizia tra Macaulay Culkin e Michael Jackson.

In questi giorni l’attore durante l’ultimo episodio del podcast Inside of You, ha voluto fare chiarezza ed ha parlato del rapporto che lo legava al Re del pop.

“La verità sulla nostra amicizia? Per me è tutto così normale e banale. So che per molti è una cosa fuori dall’ordinario, ma per me è stata una semplice amicizia. Mi ha contattato perché mi stavano accadendo molto velocemente tante cose molto più grandi di me e penso che si sia identificato con la mia situazione…Nessuno nella mia scuola cattolica aveva la più pallida idea di quello che stavo passando e lui, che aveva vissuto la stessa identica cosa, voleva essere sicuro che non fossi solo.”

Fonte: Mondo Fox

Michael Jackson and Macaulay Culkin, 1991 pic.twitter.com/PNr7rGIcSK — 90s to 00s (@welivein90s) 12 gennaio 2019

Macaulay Culkin confirms true nature of relationship with Michael Jackson Speaking on Michael Rosenbaum’s Inside Of You podcast, the now 38-year-old actor detailed his life with the late Thriller singer, describing him as being “hilarious”, “funny” and “sweet”. pic.twitter.com/2YC1N6qAGL — Thriller (@mjfans4eva) 16 gennaio 2019