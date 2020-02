Come la prendereste se vi dicessero che le scelte che pensate di compiere liberamente ogni giorno non sono poi così libere? Se scopriste, insomma, che il libero arbitrio è una sorta di illusione? Può sembrare materia per riflessioni di filosofi e religiosi, ma la scienza da tempo sta mettendo in crisi l’idea di una coscienza umana capace di operare in completa autonomia dai processi fisiologici che coinvolgono il nostro organismo. Che mente e corpo siano insomma entità separate, o indipendenti. E un nuovo studio della Scuola politecnica federale di Losanna fornisce la conferma più recente. Processi come la respirazione influenzano, inconsapevolmente, le scelte che facciamo nell’arco di una giornata: saremmo infatti molto più propensi a compiere azioni ‘volontarie’ nel momento in cui esaliamo un respiro.“Quel che abbiamo dimostrato è che le azioni volontarie sono effettivamente influenzate dagli stati interni del nostro organismo – racconta, coordinatore della ricerca – e in particolare alla respirazione e all’espirazione, mentre non sembrano collegati ad altri tipi di segnali corporei, come il battito cardiaco”.

La ricerca, e in particolare l’interpretazione dei suoi risultati, si basano su un particolare fenomeno noto come readiness potenzial, o potenziale di prontezza motoria, uno speciale tipo di attività cerebrale che si registra appena prima che inizi un’azione volontaria. A scoprirla, nel 1965, è stato il neuroscienzato tedesco Hans Helmut Kornhuber, ma a collegare il fenomeno al libero arbitrio sono state le ricerche di un altro scienziato tedesco, Benjamin Libet, che dimostrò nei suoi esperimenti come sia possibile rilevare il potenziale di prontezza motoria circa 200 millisecondi prima che una persona intraprenda un’azione volontaria. Circostanza che è stata interpretata come prova della natura illusoria del libero arbitrio: il cervello si attiva infatti prima che in noi nasca la consapevolezza di voler intraprendere una data azione, e quindi la coscienza e la libertà di scelta non sarebbero altro che “epifenomeni”, cioè effetti collaterali o riflessi, della sottostante attività inconscia dei nostri neuroni.

L’esperimento: il bottone della scelta

Non tutti gli esperti, ovviamente, concordano con questa interpretazione. Olaf Blanke e il suo team però ne sono certi: le decisioni che pensiamo di prendere coscientemente non sono che il prodotto di una cascata di segnali scambiati tra neuroni, e il potenziale di prontezza motoria è un buon indicatore con cui identificare l’inizio di un’azione volontaria. Partendo da qui, hanno ideato il loro esperimento: a 52 volontari è stato chiesto di premere un bottone quando, e quanto, più ne avessero voglia, mentre gli scienziati monitoravano la loro attività cerebrale, il respiro e il battito cardiaco.



I risultati, pubblicati di recente su Nature Communications, indicano un legame tra respirazione, potenziale di prontezza motoria e scelte volontarie. I bottoni infatti sono stati premuti molto più spesso nel momento in cui i partecipanti stavano espirando, e sempre in corrispondenza di un potenziale di prontezza motoria. Una scoperta interessante – assicurano i ricercatori – perché collega le scelte che riteniamo coscienti ad altri fenomeni fisiologici che avvengono all’interno del nostro organismo.

Il ruolo dei polmoni

“Il potenziale di prontezza motoria ora non corrisponde più solamente all’attività della corteccia cerebrale che si ‘prepara inconsciamente’ ad un’azione volontaria”, chiarisce Hyeong-Dong Park, uno dei ricercatori che ha partecipato agli esperimenti. “Almeno in parte deve riflettere dei processi corticali collegati alla respirazione, che svolgono un ruolo anche nell’avvio delle azioni volontarie. Più in generale, inoltre, suggerisce che il controllo motorio di alto livello, come possono essere le azioni volontarie, è influenzato o modificato da azioni involontarie e periodiche dei nostri organi interni, e in particolare dai polmoni. Anche se dobbiamo ancora mappare con precisione l’attività neurale che controlla la respirazione”.