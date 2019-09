– “Tutto è iniziato con una farfalla. Una farfalla che non riuscivo più a disegnare. Dalla mia matita usciva soltanto metà dell’insetto. Provavo, ma restava a metà, un mezzo insetto, poveraccio. Il dottor Alzheimer l’ho incontrato così, un giorno, nella nostra casa in Umbria, questo mostro che mangia e ruba le mie parole, i miei ricordi, i miei pensieri”.

Stefania e Beppe. Quando la parola non arriva, Stefania si arrabbia, guarda Beppe che la parola l’afferra, la legge nei suoi occhi, la pronuncia per lei. Allora il discorso si compie, nel lessico (amoroso) di una coppia che sta affrontando la prova più dura. Stefania Scateni ha 60 anni, faceva la giornalista all'”Unità”, due anni fa le è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. Precoce, aggressivo, perché Stefania è giovane. Beppe Sebaste, il suo compagno, fa lo scrittore. Per combattere la malattia che scava come una talpa nella memoria, Stefania scrive a mano degli haiku, brevissimi componimenti poetici. E invece di chiudersi in una “tana di dolore” Stefania e Beppe hanno deciso di essere testimoni della loro battaglia contro il “mostro”. Scrivendo, raccontando. Partecipando all’Alzheimer Fest di Treviso, in una maratona letteraria dove sani e malati insieme, leggeranno loro poesie.

Una bella casa con pochi oggetti nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma, finestre aperte sul parco di Villa Pamphili. Una labrador che divora le scarpe ma fa ridere Stefania. Le risposte sono un “ping pong” tra lei e lui, tra silenzi, risate, vuoti e pieni.

Stefania, Beppe, raccontate la battaglia.

Stefania: “I medici non ci capiscono niente. In due anni ho fatto soltanto test neurologici per arrivare alla diagnosi.Ma la cura non c’è. Io vorrei che il mostro si fermasse qui. Mi accontenterei. Non trovo le parole, pazienza. Non ho memoria. Pazienza. Invece Alzheimer va avanti, avanti, mangia tutto, va, va, divora”.

Beppe: “Stefania era stata ammessa alla sperimentazione di un nuovo farmaco. Il giorno in cui doveva iniziare, ci hanno detto che non se ne faceva più nulla, il farmaco era stato ritirato perché inefficace”.

Una brutta delusione.

Stefania: “Tremenda. Un altro farmaco me l’hanno tolto perché il mio mostro corre troppo veloce”.

Però la ricerca va avanti. È un problema mondiale.

Beppe: “Purtroppo l’Alzheimer è stata considerata una malattia dei vecchi, per questo non si è investito abbastanza nella ricerca. Invece ci sono pazienti anche di 40 anni”.

Stefania: “Poi quei test assurdi. Da quando sono malata rido molto di più. Ma per i medici non è buon segno”.

Come fosse una perdita di controllo?

Beppe: “Sì. Stefania è più disinibita, dice quello che pensa, io lo trovo bellissimo, ma i test presuppongono invece una ideologia della normalità “borghese”, per cui alla fine siamo tutti fuori dai canoni”.

Stefania, come sono le sue giornate?

Stefania: “Buone se scrivo. Leggere è difficile. Imparo a memoria i nomi dei fiori. Per non perdere le cose che amo. Anche se quei nomi poi vanno a nascondersi chissà dove. È dura. Mi arrabbio. Questo mostro toglie la voglia di vivere. E cammina dentro di me”.

Beppe: “Ma poi la voglia di vivere torna. Noi ci facciamo un sacco di risate. L’altro giorno Stefania mi ha detto che si sente come Mary Poppins quando balla nel film di Disney”.

Molte famiglie di malati di Alzheimer scelgono di diventare invisibili. Voi avete fatto la scelta opposta.

Beppe: “Come tacere? L’Alzheimer è una emergenza nazionale. E’ un abisso collettivo. Anzi è una malattia-metafora del nostro tempo. Il degrado del linguaggio, la perdita della memoria”.

Stefania scrive poesie. Curano?

Beppe: “Aiutano a non perdersi. La poesia è la lingua di chi ha l’Alzheimer. Parole slegate dai contesti”.

Stefania: “Il mio mestiere era scrivere. Amavo occuparmi di cultura all’Unità. Forse i segnali della mia malattia c’erano anche prima, ma credevo di essere depressa perché il giornale stava morendo”.

Lei ha pubblicato un romanzo dal titolo “Dove sono”.

Stefania: “Prevedevo il mio futuro?”.

In un haiku scrive: “Le parole ormai sono stufe di parlare”

Stefania: “È quando non le trovo”.

Beppe, lei oggi è anche un caregiver. Come i familiari di altri seicentomila malati di Alzheimer Quanto è faticoso?

Beppe: “È faticoso riaccendere la speranza. Credere che il nome di un fiore serva a preservare la mente. Avere voglia di invitare gli amici a cena e di partecipare a un festival di poesia. Ma poi Stefania ride e io sono felice. La nostra vita ora è questa”.