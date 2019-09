“Ma chi è il barbuto?”https://www.adnkronos.com/”. Mentre Matteo Berrettini compie l’impresa a Flushing Meadows, conquistando un posto nei quarti dell’US Open, le telecamere indugiano più volte su un tifoso del tennista azzurro. In tribuna, viene inquadrato un giovane con occhiali, folta barba e capelli lunghi. La somiglianza con Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante italo-argentino. solletica la curiosità di addetti ai lavori e appassionati. La risposta arriva poco dopo. A conquistare la scena è Giovanni Bartocci, presidente del Lazio Club New York e padrone di casa al ristorante Via della Pace, all’East Village. Qualche anno fa, Bartocci è ‘entrato nella storia’ diventando il primo italiano a scendere in campo nel Super Bowl. Tifosissimo di Green Bay, nel 2011 assistette al trionfo dei Packers contro i Pittsburgh Steelers e finì per festeggiare con i giocatori sul terreno di gioco.

Fonte