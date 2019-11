Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata (Agrigento), sfiduciato due anni fa dal Consiglio comunale, è diventato il più stretto collaboratore del viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il suo ruolo, come apprende l’Adnkronos, è quello di segretario politico. La sua prima uscita ufficiale è avvenuta oggi durante l’incontro con Luigi Di Maio e i consiglieri comunali di Licata. A cui ha partecipato anche il viceministro Giancarlo Cancelleri. Cambiano è arrivato proprio insieme con il viceministro Giancarlo Cancelleri. Quando Cancelleri si era candidato alla Presidenza della Regione siciliana contro Nello Musumeci, nel 2017, aveva proposto Cambiano come assessore regionale agli Enti locali.

