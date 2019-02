Sfera Ebbasta torna sul palco a Conegliano, ma il Movimento 5 Stelle invita al boicottaggio. Nei giorni scorsi il trapper milanese ha annunciato l’avvio del suo “Popstar Tour 2019”, il primo nei palazzetti dello sport. A sorpresa ha aggiunto una “data zero” a quelle già previste a Roma, Napoli e Milano: il 12 aprile si esibirà alla Zoppas Arena di Conegliano, e sarà la prima volta dopo la tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Il 7 dicembre scorso, infatti, era atteso per un dj set nel locale, ma prima del suo arrivo si scatenò il panico, probabilmente perché qualcuno degli spettatori spruzzò dello spray urticante. Morirono in sei nella ressa per fuggire, cinque ragazzi tra i 14 e 16 anni e una mamma di 39 anni. La Procura di Ancona ha messo sotto indagine una decina di persone a vario titolo, nel fascicolo aperto per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Come riporta la Tribuna di Treviso, l’arrivo di Sfera Ebbasta alla Zoppas Arena (attese 5.000 persone, i biglietti del Vip Pack che includono un pass per il back stage costano 159 euro) ha scatenato la reazione del Movimento di Conegliano. “Il concerto dovrebbe essere vietato ai ragazzini: piuttosto andate a bere qualche birra. E’ un cantante per disperati”, spiega il capogruppo Ms5, Alberto Ferraresi. “Non vogliamo fare i moralisti, ma bisogna dare esempi educativi ai ragazzi. La musica in alcuni casi è stata trasgressione, ma c’è un limite a tutto. Non si può sentire parlare di droga, canne, e donne considerate come “tr…”. Invitiamo i ragazzi, piuttosto che spendere soldi per il concerto, a bere qualche birra in compagnia”.

Di altra opinione il sindaco Fabio Chies: “Mai messo veti sugli artisti proposti, tutto si svolgerà nella sicurezza che è garantita. Sfera è molto lontano dal mio modo di vedere le cose, e non incontra certo i miei gusti: ma nessuna censura da parte nostra”.