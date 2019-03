(di Elvira Terranova) – “Ci riprovo perché ho le capacità per fare il deputato europeo. Ho le competenze per potere occuparmi del mio paese in Europa. E’ una battaglia difficile e complicata, ma, se risulterò tra i candidati, la combatterò a testa alta”. Alì Listì Maman, 32 anni, è un avvocato palermitano di origini nigerine, attivista grillino da anni, con un carattere molto forte che non le manda mai a dire. Neppure al M5S. Quando non condivide una decisione del governo lo scrive, senza timori. Sui social è stato più volte attaccato per il colore della sua pelle. Un attivista grillino, durante un comizio a Partinico, gli gridò ‘Quel negro che ci fa lassù?”. Ma lui ha tirato sempre dritto, anche quando non ha condiviso alcune scelte del M5S, a partire dalla Nave Diciotti o sullo Ius soli (“una battaglia di civiltà”). Adesso ci riprova per la quarta volta a candidarsi con il M5S. “Magari stavolta è la volta buona…”, sorride Alì, diventato padre da appena un mese del piccolo Leonardo Martino. Si è candidato prima alle amministrative di Palermo, poi alle regionali e ancora alle politiche, dove ha fatto il ‘supplente’. E ora ci prova con le Europee. Oggi, dalle 10 alle 22, c’è il primo step delle europarlamentarie. Sono 215 i candidati grillini in Sicilia e tutti corrono per potere accedere a un secondo turno. Saranno dieci i prescelti in Sicilia e altrettanti in Sardegna. E poi ci sarà un’ulteriore scrematura, con otto candidati in tutto. Ma lui è fiducioso. “Sì, ci riprovo ancora una volta, perché ritengo di avere le giuste competenze e le capacità per sedere su uno scranno dell’Europarlamento. Non valgo meno di tanti altri candidati. Ritengo opportuno fare questa esperienza, è una battaglia difficile e complicata ma la affronterò”.

