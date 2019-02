“Il risultato delle consultazioni – che non si sarebbero neanche dovute fare, considerato che nel nostro programma elettorale era previsto espressamente l’abrogazione di tutte le “prerogative parlamentari che oggi sottraggono deputati, senatori e ministri dall’applicazione della giustizia e alle regole che valgono per tutti i cittadini”, e quindi anche di quella prevista dall’articolo 96 della Costituzione – rappresentano comunque un risultato sorprendente”. Così il consigliere comunale del M5S di Palermo, Ugo Forello, da tempo critico con la linea di Luigi Di Maio, commenta il voto online sul caso Diciotti.

“Infatti – continua Forello -, oltre il 40% dei voti, nonostante la costruzione tendenziosa ed errata del quesito, nonostante l’indirizzo e le pressioni espresse dai vertici del Movimento, hanno difeso uno dei principi fondamentali per cui i 5 stelle sono nati. Paola Nugnes, Elena Fattori, il Presidente Roberto Fico, i sindaci Raggi, Appendino e Nogarin e tantissimi altri portavoce nazionali e locali rappresentano oggi la vera e genuina faccia dei 5 stelle”, aggiunge.

