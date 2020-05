M¥SS KETA in collaborazione con Kenjii e Populous ci regala una nuova perla perfetta per questa fase due, House Of Keta.

Al ritmo di “Sfilo, sfido, volo, sfreccio”, M¥SS KETA incontra RuPaul’s Drag Race e Pose di Netflix in un unico brano.

Pazzesca. Anzi, pazzeska.

House Of Keta | Testo

“Sfilo 350 km orari

solo io

una passerella

e la mia giacca Armani

Sfido

tutti i limiti sessuali

ho una bandiera arcobaleno

e indosso solo un paio d’ali

Volo

mentre conto i miei trofei

tacchi alti alla ball

le ragazze fanno shade

sfreccio

per le vie di Monterrey

regina del deserto

leggenda dell’old way

My house my rules my pleasure

house of Keta

my house my rules my pleasure

vogue the house down

130 il mio IQ

questa barra il mio haiku

realness campionessa

Saffo poetessa

My house my rules my pleasure

house of Keta

My house my rules my pleasure

vogue the house down

Walko la runway andando a lavoro

lace front wig colore dell’oro

tu drama queen io teatro kabuki

con la tua kiki sei fuori dai giochi

House of Extravaganza

house of Protopapa

house of Balenciaga

house of Labeija

house of Ladurée

house of bordello

house of Yamamoto

house of Keta

My house my rules my pleasure

house of Keta

My house my rules my pleasure

Vogue the house down

Butch queen

femme queen

virgin

double o double o

old way

new way

bizarre

My house my rules my pleasure

house of Keta

my house my rules my pleasure

vogue the house down”.