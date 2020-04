Last of The Street Survivors è il nuovo brano lanciato dai Lynyrd Skynyrd, pronti a partire per il loro tour d’addio.

I Lynyrd Skynyrd hanno pubblicato una nuova canzone, intitolata Last of the Street Survivors.

La band ha svelato la traccia sui social media. “Come promesso, ecco un piccolo regalo della nostra famiglia“, ha dichiarato la band. “Vogliamo ringraziare tutti per averlo reso possibile. Rimanete al sicuro e che Dio vi benedica”.

Fedele al suono che li ha resi leggende, il gruppo si appoggia pesantemente ai ritmi guida e all’impennata dei suoni di chitarra in questo nuovo brano.

Lynyrd Skynyrd: il nuovo singolo Last of the Street Survivors



Ecco l’audio:

La canzone, un’imponente ballad in pieno stile Skynyrd, è stata scritta da Gary Rossington, Johnny Van Zant, Rickey Medlocke e Tom Hambridge.

Lynyrd Skynyrd, il tour di addio della band

Lynyrd Skynyrd dovrebbe prendere parte al Ramblin ‘Man Fair di quest’anno, che si svolgerà al Mote Park nel Kent, il 17, 18 e 19 luglio 2020. È l’unico spettacolo britannico della band previsto per il 2020.

Gli organizzatori affermano: “Con oltre 50 anni nel settore della musica, hanno attraversato una tragedia e tutto ciò che il rock’nroll ha potuto buttargli addosso e sono sempre stati al top“.

“Questo fa parte del loro tour di addio ed è forse la vostra ultima possibilità di prenderli dal vivo“.

All’evento del Ramblin ‘Man ci saranno Clutch, Hawkwind, Big Big Train, Phil Campbell And The Bastard Sons e Monster Truck.